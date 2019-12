Spazio | la capsula Starliner costruita da Boeing è atterrata in New Mexico

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Rientrata ladaper la NASA: l’atterraggio è avvenuto nel deserto del New, negli Stati Uniti, dopo aver fallito l’attracco alla Stazione Spaziale Internazionale. La discesa è stata rallentata da tre grandi paracadute. Lariutilizzabile CST-100è decollata da Cape Canaveral, in Florida, ma non ha raggiunto l’orbita programmata, rendendo impossibile l’attracco alla ISS. Il lancio era parte degli ultimi test prima di avviare la missionecon astronauti della NASA a bordo del veicolo.L'articolo: ladain NewMeteo Web.

