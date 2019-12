Pistoia | bimbo cade nel fiume in piena Papà si tuffa e lo salva | il piccolo è grave

(Di domenica 22 dicembre 2019)di 7 anni scivola in bici enelPescia in: ilsie lodalle ondate. Ora però il

Leggi la notizia su ilsussidiario

zazoomnews : Tragedia a Pistoia: bimbo di 7 anni travolto da un fiume in piena - #Tragedia #Pistoia: #bimbo #travolto - edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Pistoia, bimbo di 7 anni travolto da un fiume in piena: è grave #pistoia - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Pistoia, bimbo di 7 anni travolto da un fiume in piena: è grave #pistoia -