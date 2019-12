Investite e uccise due 16enni a Ponte Milvio a Roma Alla guida un ragazzo di 20 anni

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Due ragazze sono morte dopo essere state, cuore della movidana. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’incidente. Sul posto è intervenuta la polizia locale diCapitale e il 118.Al momento dell’incidente le due giovani stavano attraversando Corso Francia, una strada a scorrimento veloce a due passi da, luogo di ritrovo usuale dei giovani il sabato sera. La strada era bagnata dpioggia che è scesa copiosa sulla città già da ieri sera. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Parioli che sono giunti sul posto. I sanitari del 118, una volta arrivati sul luogo dell’impatto, non hanno potuto far altro che constatare la morte delle due ragazze.Sono due ragazze di 16le vittime dell’investimento avvenuto nella notte aa Corso Francia, ...

