Che Tempo Che Fa | per Natale Fazio ospita Bolle | Conte | Formigli e Belèn

(Di domenica 22 dicembre 2019) Fabiosi regala unpieno pieno di ospiti. Nella puntata in onda questa sera, domenica 22 dicembre 2019, su Rai 2 dalle 19.40 e poi dalle 21.00,può contare su una lista di ospiti che sembra arrivare con la slitta di Babbo. Cheche Fa, gli ospiti di domenica 22 dicembre 2019 Tre ospiti in esclusiva questa sera: si parte con Antonio, allenatore dell’Inter ed ex CT della Nazionale, si prosegue con i Negramaro e con Roberto, che il 1° gennaio torna su Rai1 per il terzo anno consecutivo con Danza con me. La serata prevede anche la partecipazione di Don Carmelo La Magra, parroco di San Gerlando, unica parrocchia di Lampedusa, di Roberto Saviano con la giornalista, artista e attivista turca Zehra Doğan, di Belén Rodríguez, di Licia Ronzulli, Presidente della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza per parlare di bullismo e ...

