Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 dicembre 2019) Domani si gioca. Per Roberto Denon una partita qualunque, scrive. Il tecnico ha giocato nel, è stata anche la sua unica squadra in Serie A. E neanche a farlo apposta, ha esordito da allenatore sulla panchina del Palermo proprio contro il. Era il 2016, e il Palermo fu sconfitto per 3-0. “contro i partenopei Deha uno score di tre sconfitte, con Palermo e Benevento, e un pareggio, quello conquistato proprio al Mapei lo scorso campionato contro la squadra allora allenata da Carlo Ancelotti. Contro Gattuso, invece, Deha un precedente doloroso, quello della burrascosa finale playoff di Lega Pro tra Foggia e Pisa, con i toscani condotti dal campione del mondo di Berlino usciti promossi in serie B”. Alladi domani ilarriva con una preoccupazione in più che riguarda. Mercoledì il calciatore è uscito ...

napolista : Tuttosport: Sassuolo-Napoli, una sfida da ex per De Zerbi, con Berardi in dubbio Il tecnico ha giocato nel Napoli e… - SiamoPartenopei : Sassuolo-Napoli, Tuttosport: Gattuso pensa a due novità, sorpresa tra i pali e in regia - SiamoPartenopei : TUTTOSPORT - Sassuolo-Napoli, Ospina titolare! Gattuso cambia il regista. Milik e Insigne dall'inizio -