Rischio chimico | Conad richiama lotto di filetti di alici

(Di sabato 21 dicembre 2019) Gabriele Laganà Il provvedimento, a scopo precauzionale, riguarda undiall'olio d'oliva in vasetti di vetro da 150 grammi a marchio. I clienti possono portare il prodotto in qualsiasi punto vendita per la sostituzione o il rimborso I controlli sugli alimenti che portiamo in tavola continuano anche in prossimità delle feste di Natale. Nelle scorse ore è lanciato un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari potenzialmente pericoli per la salute dei consumatori. Il ministro della Salute sul proprio sito ha comunicato il ritiro dagli scaffali dei negozi di undidiper possibileper i consumatori. La nota dà conto di un richiamo effettato dalla catena della grande distribuzionein tutti i supermercati di proprietà. Il richiamo riguarda i “di” all'olio di Oliva confezionati dalla ditta Zartotti s.p. ...

