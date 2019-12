Mercato Juventus | colpo a sorpresa di Paratici | il giocatore arriva a gennaio!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di sabato 21 dicembre 2019)– Laè alla ricerca di forze fresche in vista della seconda metà di stagione.lavora anche in chiave futura, con un giovanissimo già bloccato per gennaio.dei bianconeri, con il dirigente che brucia la folta concorrenza su un obiettivo lavorando sotto traccia.Juve:blocca Soulé per gennaio La Juve piazza unin entrata con un nuovo gioiello. Si tratterebbe del 16enne esterno offensivo Soulé, che dovrebbe aggregarsi prima nelle giovanili per poi passare forse in prima squadra. A riportare la notizia è il noto portale “Calcio.it”, che sottolinea anche la formazione Under 23 come primo step per il talento argentino.

