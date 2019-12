Libano, il paradosso di un premier sunnita più vicino agli sciiti (Di sabato 21 dicembre 2019) Ci sono dei paradossi che soltanto il medio oriente è in grado di offrire. Succede infatti che in Libano, paese storicamente segnato dalle divisioni confessionali, per garantire un certo equilibrio vi sono leggi non scritte che assegnano, a ciascuna comunità, un determinato incarico. Ad esempio, il premier deve essere sunnita, il presidente un cristiano maronita, il presidente del parlamento invece sciita. E fin qui, nulla di (apparentemente) strano. Fino a quando però non ci si accorge che, una volta individuato, dopo le dimissioni Saad Hariri, un nuovo premier sunnita quest’ultimo viene votato da sciiti e cristiani e risulta invece inviso agli stessi sunniti. Hassan Diab nelle scorse ore è stato nominato premier e rischia di diventare il primo capo dell’esecutivo sunnita non amico dei sunniti. Il Libano verso una nuova polarizzazione dello scenario parlamentare Saad ...

Leggi la notizia su it.insideover

Altre notizie : Libano il ...

Libano | il paradosso di un premier sunnita più vicino agli sciiti