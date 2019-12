Così Israele vuole normalizzare i rapporti con il mondo arabo

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’esistenza dello Stato diè una questione controversa e, ancora oggi, la maggioranza dei Paesi arabi in Nord Africa e Medio Oriente non ne riconosce la legittimità. Negli ultimi anni, tuttavia, qualcosa sta cambiando. Lo Stato ebraico ha infatti rivelato di intrattenere legami riservati con alcuni Paesi del. Attualmente,sarebbe in contatto con sei Paesi arabi musulmani – verosimilmente Egitto, Giordania, Oman, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita -, con i quali starebbe cercando – secondo quanto dichiarato dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu – di “accelerare la normalizzazione dei”. Dietro il processo di avvicinamento, la crescente instabilità regionale. Al generale senso di diffidenza, che contribuisce ad acuire le tensioni tra gli Stati mediorientali, si sono uniti il timore nei confronti ...

