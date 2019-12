Caserta | esplosione in un appartamento | un morto e tre feriti

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Nella giornata di venerdì 20 dicembre un’in undiha tolto la vita ad un anziano di 74 anni, gravi anche le ustioni riportate da altre due donne. Continuano le indagini dei militari per cercare di ricostruire la causa dell’incendio e la reale dinamica dei fatti.in unUn uomo di 74 anni ha perso la vita dopo un’in una Mondragone nelno, vano l’intervento sul posto del pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’incendio sarebbe divampato a causa di una bombola di gas situata nella cucina dell’abitazione della vittima. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco per stanare le fiamme e riportare in stato di sicurezza l’intera area interessata. Non ci sarebbe solo l’anziano tra le vittime, perché due donne sono state ...

