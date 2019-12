Taylor Mega contro Piero Chiambretti | “Non mi ha difeso”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 20 dicembre 2019) C’è una regola di educazione non scritta nel mondo della televisione che dice che l’ospite va sempre difeso, in particolare quando non è presente. Qualsiasi cosa accada. Sia se viene attaccato che se attacca. In ogni caso deve essere il presentatore ad accollarsi tutte le problematiche legate a chi fa entrare nel suo salotto televisivo. In questi giorni una delle protagoniste della tv non si è sentita protetta, durante, appunto, una ospitata virtuale, da uno dei suoi ‘piccoli’ senatori. E se anche la protagonista di questa storia è un personaggio divisivo, questa volta diventa necessario essere solidali con lei. Negli scorsi giorni la social influencerè stata protagonista di uno scon Antonella Elia, prossima concorrente del Grande Fratello. Le due se ne sono dette di tutte i colori. LEGGI ANCHE: Massimo Giletti: “Ecco perché è finita con Antonella ...

