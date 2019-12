Spazio | Nasa lancia la navetta Starliner della Boeing | il test fallisce Le immagini

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) È partita puntuale, come da programma, la, lacostruita dallaper la. La navicella ha lasciato la base di Cape Canaveral, in Florida alle 6,36 ora locale, 12,37 ore italiane. Ma qualcosa è andato storto. La capsula, diretta alla Stazione Spaziale Internazionale, per via di un’anomalia legata al sistema automatizzato “ha bruciato più carburante del previsto per mantenere un controllo preciso”, e quindi non è entrata nell’orbita prevista, non riuscendo a raggiungere la stazione al comando di Luca Parmitano, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). Lanon è però perduta e si sta lavorando per farla rientrare a Terra, nella base dell’Esercito Usa di White Sands nel Nuovo Messico nel giro di 48 ore. “Abbiamo programmato il rientro a White Sands entro due giorni – ha precisato Jim Chiltonnella conferenza ...

