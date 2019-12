Rossella Brescia sorprende la fan a Vieni da Me: commozione in diretta [VIDEO] (Di venerdì 20 dicembre 2019) Nel perfetto stile del programma condotto da Caterina Balivo, la storica ballerina e presentatrice Rossella Brescia si è resa protagonista di un bel momento in diretta pomeridiana. E’ stata proprio la conduttrice la stella del recente episodio della trasmissione, quando, a sorpresa, è intervenuta sul palco per abbracciare e conoscere una propria ammiratrice. La giovane ospite di Vieni Da Me era infatti una ragazza di nome Giulia, venticinquenne, arrivata in studio per raccontare la propria storia. Cresciuta da una madre single, appassionata di danza, vide da sempre la Brescia come idolo in virtù delle forme fisiche apparentemente lontane dagli standard del ballo. “Mia madre mi disse sempre di prendere ad esempio Rossella Brescia“, racconta la giovane ospite di Vieni Da Me. “Anche se tutte le altre ballerine erano piatte, lei rimaneva una grande professionista. ...

