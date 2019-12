Tifosi al contrattacco | “Multe illegittime | diffidiamo Ssc Napoli e Questura”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– A scoprire l’anomalia è stato il sito calcio24.it: il regolamento d’uso dello stadio San Paolo, la cui cervellotica e sostanzialmente persecutoria applicazione da parte della Polizia di Stato e della Sscsta praticamente distruggendo il tifo napoletano, sarebbe stato approvato il 17 ottobre 2019, quindi a campionato già iniziato e a abbonamenti già venduti. Un particolare non di poco conto: se così fosse, ilavrebbe cambiato le regole a “partita in corso”, e le centinaia di multe che stanno piovendo suinapoletani, che non a caso, stanno disertando lo stadio, per comportamenti assolutamente innocenti come cambiare di posto per avvicinarsi a un amico, potrebbero essere. L’avvocato Emilio Coppola, che insieme ai colleghi Filippo Pucino ed Erich Grimaldi sta curando i ricorsi dei ...

