Maltempo | forti piogge in Sardegna | danni nel Cagliaritano | padre e bimba salvati dai

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Situazione di criticità indove lehanno interessato sopratutto la provincia di Cagliari. La protezione civile regionale ha diffuso una nuova allerta per rischio idrogeologico ordinario dalle 15 di domani fino alla mezzanotte. Nel fratto sono diversi iderivanti dalle abbondantiche hanno interessato la Città metropolitana di Cagliari e il Sud delladove proseguono gli interventi per i disagi provocati, come allagamenti e frane. A Cagliari, per allagamenti nella zona di Pirri, sono state deviate anche alcune linee degli autobus Ctm. Gli operai della Proservice sono mobilitati da ieri per la sicurezza stradale e il controllo dei livelli dei corsi d’acqua. Sei squadre sono state impegnate durante la notte, mentre oggi sono una decina. Sul litorale di Quartu Sant’Elena (Cagliari) è in corso la pulizia del Rio Cuba, la cui ...

