Fidanzati morti in mansarda | la Procura | “Potrebbe essere stata colpa loro”

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Salvavita non funzionante e un caricabatteria difetttoso: ciò potrebbestato fatale per Luca Manzin e Rosita Capurso, i duenel loro appartamento sui Navigli. Emergono nuovi dettagli sulla morte di Luca Manzin e Rosita Capurso. Il 22 novembre scorso i duehanno perso la vita mentre si trovavano nel proprio appartamento … L'articoloin, la: “Potrebbeloro” proviene da www.meteoweek.com.

