Emma Watson nasconde 2 mila copie di Piccole Donne in giro per il mondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019)diinper ilNon è la prima volta cheavvia una caccia al libro, ma questa segue un tema ben preciso. L’attrice, divenuta celebre per il ruolo di Hermione in Harry Potter, ha nascosto 2000di, l’amato classico di Louisa May Alcott, in tutto il. I libri presentano una dedica e un autografo e sono stati distribuiti in 38 paesi diversi: al via la caccia, setacciate parchi, strade, piazze; quei libri potrebbero essere ovunque! Ledi: tutto merito del Book Fairies Soltanto nel 2017,aveva dato il via al progetto Book Fairies, tramite il quale aveva nascosto migliaia di libri inper Londra, alla mercé di chiunque riuscisse a trovarli. L’iniziativa di quest’anno è leggermente diversa. Laha sceltoin vista ...

