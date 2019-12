Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il responsabile dell’Economia in audizione alla Camera: «Primi segnali incoraggianti dell’economia. Dalla manovra effetto espansivo di 16,2 miliardi nel 2020»

fisco24_info : Ddl bilancio, Gualtieri: peso fisco ridotto e deficit/Pil al 2,2%: Il responsabile dell’Economia in audizione alla… - ZenatiDavide : #Italia Ddl bilancio, Gualtieri: peso fisco ridotto e deficit/Pil al 2,2%: Il responsabile dell’Economia in audizio… - Radio24_news : RT @sole24ore: La legge di Bilancio ha incassato il via libera (in prima lettura) del Senato dopo il voto di fiducia sul maxi emendamento c… -