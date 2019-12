Traffico Roma del 18-12-2019 ore 10 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) PER UN INCIDENTE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA NEL TRATTO TRA IL SANT’ANDREA E LA CASSIA. MENTRE PER LAVORI, BREVI CODE SULLA CASSIA VEIENTANA ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE. IN TANGENZIALE,, CODE TRA LA NOMENTANA E LA SALARIA DIREZIONE STADIO CODE PERIN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA IL FORTE BRASCHI E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. DISAGI SUL LUNGOTEVERE. SI PROCEDE IN CODA TRA PONTE SISTO E CORSO VITTORIO QUINDI IN DIREZIONE FLAMINIO-PIAZZA DEL POPOLO. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E L’EUR ———————– AUTORE: SIMONE CERCHIARA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 18-12-ore 10:30 proviene daDailyNews.

