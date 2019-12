Infortunio Depaoli: Sampdoria costretta alla sostituzione. I dettagli (Di mercoledì 18 dicembre 2019) La Sampdoria perde Depaoli contro la Juventus: Infortunio per l’esterno, Ranieri costretto al cambio: le condizioni del giocatore Tegola per la Sampdoria: si ferma Fabio Depaoli, che aveva guadagnato una maglia da titolare contro la Juventus. Il laterale ha abbandonato il campo al 50′, lasciando spazio a Leris, per colpa di un Infortunio. Sospetto stiramento muscolare: questo il motivo della sostituzione. Si attende un report medico da parte della società blucerchiata per conoscere le effettive condizioni di Depaoli. Leggi su Calcionews24.com

