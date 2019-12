Incidente in auto | gemelline di 4 anni lasciano la vettura per cercare aiuto

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Corey Simmons, 47, era in macchina con le sue due bambine di 4quando ha avuto unstradale. Le piccole figlie, dopo l’impatto, non hanno esitato a lasciare lapereroicamente, capendo la gravità della situazione. Le bimbe si sono slacciate le cinture per andare a trovare soccorsi L’su cui viaggiava la famiglia si trovava nei pressi di Whidbey Island, Seattle, nello Stato di Washington. Le bimbe, due gemelle di 4, erano sedute nei loro seggiolini, nella parte posteriore della. Per il padre, l’impatto ha lasciato poca speranza. L’, infatti, è rotolata giù per una scarpata di 60 metri, facendo perdere i sensi a Corey. Rendendosi conto della condizione in cui riversava il padre, le due piccole si sono divincolate dalle cinture che le tenevano al sicuro, risalendo sulla strada principale. Lì, hanno fermato un passante ...

