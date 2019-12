In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Dicembre | Ora la Casellati dà le pagelle ai

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Palazzo Madamabrinda alla stampa ma solo se non parla di lei Distinguo – Gli auguri di Natale della presidente del Senato ai giornalisti: “La buona informazione è cosa diversa dal diritto di cronaca” di Paola Zanca No, il dibattito no! di Marco Travaglio Com’era naturale e prevedibile, appena si sono riunite per parlare di programmi, le Sardine hanno cominciato a discutere. E, come chiunque discuta, a dividersi. Nulla di strano o scandaloso: un conto è organizzare bellissime manifestazioni di piazza per levare il monopolio a Salvini&C., un altro è mettere nero su bianco un manifesto politico o una … La commissione d’inchiesta sulle banche slitta di nuovo Il candidato presidente del M5S, Elio Lannutti, è bruciato: anche Di Maio lo ha scaricato. Ora in pole c’è il deputato Raduzzi, economista anti-Mes di Marco Palombi Istruzione Fioramonti ...

