Il settimo figlio | trama | cast e curiosità del film con Julianne Moore e Kit Harington

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Mercoledì 18 dicembre alle 21.20 su Rete 4 va in onda Il, ildel 2014 diretto dal regista russo Sergej Bodrov, che è una trasposizione del primo romanzo della saga Wardstone Chronicles, concepita e scritta da Joseph Delaney in tredici romanzi. Il: trailer IlSta per scatenarsi una guerra tra le forze del sovrannaturale e gli uomini. Secoli prima, il Maestro Gregory aveva imprigionato la feroce strega Madre Malkin che, riuscita a fuggire, adesso è in cerca di vendetta. L’unica speranza per gli uomini è il giovane apprendista Tom Ward,di un, il solo in grado di sconfiggere la potente maga e la sua magia nera. IlIl veterano Jeff Bridges (Tron, Il grande Lebowski, Città amara – Fat City, King Kong, Starman, Il mattino dopo, Nadine, I cancelli del cielo, Tucker – ...

GuidaTVPlus : 18-12-2019 21:19 #Italia1 Il settimo figlio #Avventura #Film #StaseraInTV - staseraintv_uno : Il Settimo Figlio - Stasera alle 21:20 su #Italia1 #staseraintv #IlSettimoFiglio - zazoomnews : Il settimo figlio il film: trama cast e streaming - #settimo #figlio #film: #trama -