De Laurentiis | “Gattuso è l’unico che ci può traghettare verso una grande bellezza”

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ieri sera il Napoli si è riunito per la festa di Natale al ristorante D’Angelo. Era presente tutto l’ambiente azzurro. Durante la serata, dopo lo scambio di auguri, il presidente Aurelio Desi è rivolto alla squadra per un breve discorso. “Ci voleva una sferzata, Gattuso mi ha subito impressionato per la sua forza e la sua umanità. E’ l’unico che ci puòunabellezza. A tutti voi dico: siate sereni perché il peggio è passato. Il sole sorge sulle vostre vite. Viva il Napoli e viva l’azzurro”. L'articolo De: “Gattuso è l’unico che ci puòunabellezza” ilNapolista.

