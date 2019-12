Dalla Turchia | accordo Milan-Fenerbahce per Rodriguez

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il terzino rossonero sta per lasciare ile la Serie A: rossoneri etrattano sulla base di un prestito di 18 mesi Insono sicuri. Ricardoè vicinissimo a lasciare ilper approdare al. Secondo il media turco Hurriyet, infatti, lo svizzero avrebbe già trovato l’con ile la firma per rendere effettivo l’addio aldovrebbe arrivare a giorni. I due club stanno trattando riguardo un prestito di 18 mesi, ovvero da gennaio 2020 a giugno 2021: a quel punto potrebbe scattare il diritto di riscatto per la compagine turca. Ricardovuole rilanciarsi in vista dell’Europeo che giocherà con la sua Svizzera (nello stesso girone dell’Italia). Leggi su Calcionews24.com

