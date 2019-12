Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dopo l'elezione di Marta Cartabia alla presidenza della Corte costituzionale, si infrange un altro tabu'. Per lavolta in Italia unadi grandi dimensioni sara' guidata da una. Con una decisione a sorpresa il plenum del Csm hatotore di Torino Anna Maria Loreto, per 16 anni aggiunto, cioe' "vice" del, e memoria storica dell'ufficio requirente delluogo piemontese. Il suo nome e' rimbalzato in questi ultimi giorni sui giornali nazionali perche' e' uno dei pm dell' inchiesta sul condizionamento della 'ndrangheta sulle elezioni regionali della Valle d'Aosta del 2018, che qualche giorno fa ha portato alle dimissioni del presidente della Regione Antonio Fosson , indagato per scambio elettorale politico-mafioso assieme a due ex assessori e a un consigliere regionale. E a premiarla e' stata proprio l'esperienza maturata per piu' di un decennio nel ...

ilfogliettone : RT @ilfogliettone: Csm nomina la prima donna a capo di una grande procura - - ilfogliettone : Csm nomina la prima donna a capo di una grande procura - - ilmessaggeroit : Il Csm per la prima volta nomina una donna a capo di una Procura di grandi dimensioni -