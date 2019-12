Allerta Meteo Sardegna | criticità arancione per forti piogge

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il Centro Funzionale Decentrato delladella Protezione civile ha emesso, a partire dalle 14 sino alle 23.59 un avviso di. Di seguito i codici dell’, per rischio idrogeologico (moderata), sul bacino del Flumendosa-Flumineddu; giallo, per rischio idrogeologico (ordinaria), sui bacini Gallura, Campidano e Iglesiente. Poi, a partire da mezzanotte sino alle 6 di domani, altri avvisi di, con i seguenti codici: giallo, per rischio idrogeologico (criticita’ ordinaria), sui bacini Gallura, Campidano, Iglesiente e Flumendosa-Flumineddu.L'articoloperWeb.

Roma : Domani 13 dicembre 2019 chiuse scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Previsti venti forti e piogge. A seguito… - NicolaMorra63 : Il vero politico spesso sfida l'impopolarità. - nicoladauria : Allerta meteo in Campania. Interessate le coste da Napoli al Cilento -