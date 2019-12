Allerta Meteo Piemonte | il pericolo valanghe diventa forte | criticità gialla

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Continua il Maltempo in, con piogge diffuse e nevicate solo oltre i 1600-1800 metri, in alcuni settori addirittura dai 2000 metri.per lecon ilche domina sarà “” (grado 4 sulla scala di valutazione europea che arriva fino a 5) sulle Alpi Pennine e Lepontine, “marcato” (grado 3) sui restanti settori alpini. Oggi, invece – come riporta il bollettinodi Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – ilè “marcato” dalle Cozie settentrionali alle Lepontine, “moderato” (grado 2) dalle Cozie meridionali alle Alpi Liguri. La fase più intensa del Maltempo è attesa venerdì, con precipitazioni anche “molto forti” sui settori settentrionali e i rilievi del basso, ma quota neve in calo, fino a 1300-1500 metri. Il miglioramento delle ...

