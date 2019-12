Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) “La grande paura era il Real Madrid”. Passata quella, e il sorteggio Champions,può concentrarsi sulla Samp, in uno stranissimo anticipo di mercoledì, e poi sulla Supercoppa “araba” contro la Lazio. E può lasciarsi andare al giochetto tattico che monopolizza le conferenze pre-partita della Juventus:sì ono? “Il sistema di gioco che stiamo adottando è dispendioso e difficile da sostenere per 90 minuti. Si creano spazi ampi, non bisogna sostenerei tre giocatori offensivi. Fino a quando la pressione ci consente di andare a recuperare la palla persa è più facile. Con ilin campo serve pressare alto e grande applicazione mentale, come nel primo tempo con l’Udinese. In generale, i tre davanti stanno bene. Poi alcuni stano tornando dagli infortuni, come ad esempio Douglas Costa e Ramsey. Oggi parlerò con dottori e ...

limpolitico : Il bello è che neanche Sarri fa più il 433, ma qui abbiamo fato naufragare Ancelotti perché presidente e calciatori… - napolista : #Sarri dubita del suo tridente: “Regge solo ad altissima intensità”. Domani l’anticipo della #juventus con la Samp… -