Kia - Svelati i dettagli della nuova K5

(Di martedì 17 dicembre 2019) La Kia ha diffuso le immagini degli interni e i dati tecnici relativi alla berlina K5, riservata per il momento al mercato coreano e attesa su quello statunitense, dove è nota attualmente come Optima: non sappiamo ancora se in futuro vedremo la vettura anche in Europa. La K5, seguendo le ormeStinger, propone un design innovativo e personale. Svolta digitale per gli interni. Gli interni rappresentano un ulteriore balzo in avanti in termini di qualità e di dotazioni. La plancia è infatti stata semplificata grazie all'avvento dei display, che hanno sostituito sia la strumentazione analogica sia buona parte dei comandi fisici: al cockpit digitale da 12,3 pollici è infatti abbinato l'infotainment con schermi da 8 o 10,25 pollici e i comandi vocali avanzati, mentre la console centrale ospita il comando del cambio automatico che, a seconda del modello, ricorre alla leva o il ...

