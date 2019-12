Di Maio vola in Libia La mediazione italiana nel conflitto fra Sarraj e Haftar | «La

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il ministro degli Esteri Luigi Diè atterrato nella mattinata di oggi 17 dicembre a Tripoli, in, dove incontrerà Fayez ale il ministro degli Interni Fathi Bashaga. Subito dopo si sposterà a Bengasi per incontrare Khalifa. Infine sarà a Tobruk, per vedere il presidente della Camera dei rappresentanti Aghila Saleh. Arrivato in, Di, durante il vertice con il vicepresidente del consiglio presidenziale libico, Ahmed Maitig, dopo un colloquio bilaterale con il ministro degli Esteri libico Mohammed Siala, ha chiarito la posizione: la soluzione della crisi in«non può essere militare». Al centro dei colloqui ci saranno ilin corso, la conferenza di Berlino, il memorandum e altri temi centrali. L’Italia sta lavorando alla Conferenza nel capoluogo tedesco, che si potrebbe tenere a gennaio, cercando di strappare alle ...

zazoomblog : Di Maio vola in Libia: incontro con Sarraj e Haftar - #Libia: #incontro #Sarraj #Haftar - notizieit : Di Maio vola in #Libia: incontro con Sarraj e Haftar - Notiziedi_it : Libia, doppia missione per Di Maio Vola a Tripoli, poi vedrà Haftar -