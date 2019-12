Di Maio vola in Libia | incontro con Sarraj e Haftar

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) E’ arrivato inil ministro degli Esteri Luigi di. Secondo l’agenda, oggi a Tripoli incontrerà Fayez al, il vicepresidente del consiglio Ahmed Maitig e altri ministri. Nel pomeriggio l’a Bengasi con Khalifae poi Tobruk, per l’con presidente della Camera. Tanti gli argomenti su cui dibattere. DiinLuigi diè in, e gli incontri di oggi appaiono tutto fuorché facili. Una giornata impegnativa per il ministro degli Esteri, impegnato nella mattinata a Tripoli e nel pomeriggio a Bengasi, con le due parti divise da un muro di ostilità segnato anche dal volo che disarà costretto a prendere per giungere da una città all’altra. A Tripoli incontrerà Fayez al, il vicepresidente del consiglio presidenziale Ahmed Maitig, con il ministro degli Affari esteri Mohamed Siala e quello degli Interni Fathi Bashaga. Khalifa, ...

