The Grand Tour | via le auto | la sfida è acquatica

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ritornano su Amazon Prime Video Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May ma con una nuova veste, anzi con dei nuovi mezzi di trasporto. Dal 13 dicembre è disponibile il primo lungometraggio speciale (durata 90 minuti) Thepresents: Seamen. Il trio questa volta sarà alla guida non dimobili bensì di barche in viaggio fluviale che li porterà dalla Cambogia a Vung Tau in Vietnam lungo il corso del fino del Mekong e di altri canali. GUARDA ORA Thepresents: Seamen SU AMAZON PRIME VIDEO “Non mi fido di nessun veicolo che non si faccia trovare dove l’hai parcheggiato” sentenzia Hammond prima di imbarcarsi, letteralmente, in questa nuova avventura. Per la prima volta, infatti, i nostri 3 eroi abbandonano le loro amatevetture perrsi a bordo di tre natanti. Nonostante la novità l’episodio speciale ha tutti gli elementi a cui ci ...

floo1989 : Comunque... Nel weekend ho visto The Grand Tour Seamen. Posso dire che non mi ha entusiasmato (al netto di alcuni m… - met_lehman : The Grand Canal from Ca'Moro-Lin and Ca'Foscari to the Carità by Bernardo Bellotto - The_clearest : RT @yaguchi_hochi: Cali Staff del torneo de ISU Grand Prix of Figure Skating Final Carissimi amici, grazie per il vostro supporto. Ho trov… -