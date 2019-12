Sorteggi Champions per gli ottavi 2019-20

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Hanno fatto iper gli-20. Lione-Juve, Napoli-Barcellona e Atalanta-Valencia è il cartellone deciso a Nyon. Le partite di andata, a febbraio, sono suddivise nelle due tornate del 18 e 19 e, la settimana successiva, 25 e 26 febbraio; le gare di ritorno deglisi giocheranno il 10 e l'11 marzo. Verdetto considerato benevolo - anche se nessun avversario è mai da sottovalutare - per i bianconeri che trovano l'Olympique di Lione e per l'Atalanta abbinata al Valencia, mentre più ostico appare sulla carta il compito degli uomini di Rino Gattuso., le italiane I bianconeri partivano testa di serie dopo aver chiuso in testa il gruppo D con 16 punti. Non così il Napoli, né l'Atalanta del «miracolo sportivo» che, dopo aver totalizzato zero punti nelle prime tre partite, ha conquistato il ...

SkySport : ???? Ottavi di #Champions ?? #DortmundPSG ?? #RealMadridManCity ?? #AtalantaValencia ?? #AtleticoLiverpool ??… - SkySport : ?? E' il giorno dei sorteggi ???? Si decidono gli ottavi di #Champions ?? E i sedicesimi di #EuropaLeague ? Dalle 12 ??… - sechesi : L'istante che definisce il 'curioso' rapporto del Napoli con i sorteggi di Champions: non serve estrarre la pallina… -