Inter | Zanetti | «Abbiamo il dovere di provare a vincere l’Europa League»

(Di lunedì 16 dicembre 2019) «Non ci sono partite scontate, dobbiamo preparare al meglio ogni gara. Dipende anche a febbraio la condizione della squadra. Adesso finiamo bene il campionato e poi avremo tutto il tempo necessario per preparare le partite.è una competizione importante, dispiace come siamo usciti dalla Champions ma ora ci concentriamo sule sul campionato. Deve diventare un obiettivo cercare di arrivare fino alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Questo è l’inizio di un nuovo percorso. Siamo contenti di Conte, vedere come lavora, la sua passione che trasmette a noi e ai giocatori è molto importante per una grande squadra». «Molto dipende da come arriviamo a questi appuntamenti, se pensiamo in questi ultimi due mesi cheavuto molti infortuni che ci hanno penalizzato. Siamo in gradi di poter competere e speriamo di recuperare tutti gli uomini e ...

