Leggi la notizia su blitzquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il luogo dellasopra, foto d'archivio Ansa, ROMA - Travolto da una, è rimastolaper 50ed è morto per. Non ce l'ha fatta lotravolto da una ...

TuttoQuaNews : RT @BlitzQuotidiano: Valanga travolge sciatore ad Alagna: 50 minuti sotto la neve, muore per ipotermia - BlitzQuotidiano : Valanga travolge sciatore ad Alagna: 50 minuti sotto la neve, muore per ipotermia - mountainblogit : Valanga travolge uno scialpinista in Val d’Ultimo. E’ salvo -