Robert Downey Jr come Tony Stark per The Age of AI | nuova docuserie su YouTube

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di domenica 15 dicembre 2019)Jr. è la voce narrante perfetta per unasudedicata all'intelligenza artificiale. Si chiama The Age of AI e il primo trailer è stato reso disponibile sulla piattaforma web.La serie esplora il mondo delle tecnologie più innovative, destinate a cambiare per sempre la nostra vita. L'intelligenza artificiale è già diventata un aspetto importante in molti settori, perciò non sorprende il fatto cheabbia colto l'occasione per produrre una doceserie. Soprattutto se si considera che Google, che possiede, è una delle aziende che ha investito pesantemente in intelligenza artificiale gli ultimi anni.The Age of AI è composta da otto episodi in totale. I primi quattro dovrebbero essere pubblicati in contemporanea sulla piattaforma la settimana prossima. I restanti quattro episodi saranno invece saranno disponibili in diretta streaming ...

_EndGame__ : RT @morganstcrk: se pensate che la vostra vita faccia schifo ricordatevi che siete nati nell’era in cui robert downey jr. e jude law recita… - tstarkmcu : RT @morganstcrk: se robert downey jr. fosse una religione io sarei la persona con più fede al mondo - tstarkmcu : RT @morganstcrk: posso accettare qualsiasi vostra opinione, ma non venitemi a dire che robert downey jr. non sa recitare -