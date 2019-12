Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Luigi Di Maio si gioca il tutto per tutto creando attorno sé una struttura organizzativa che nel Movimento 5 Stelle, a parte la breve e infelice parentesi del Direttorio, non c’è mai stata. Alla fine il capo politico cede alle pressioni arrivate dai suoi avversari interni e dopo una lunga attesa e diverse sconfitte elettorali, il Movimento 5 Stelle presenta il “team del” sul palcoscenico del Tempio di Adriano. Alla spalle del capo politico uno sfondo gigante con scritto “Ilè ora”, poi si alternano i facilitatori che non risparmiano critiche al Movimento degli ultimi mesi, quello dei mesi di governo. Anche Di Maio in fondo fa mea culpa. Ma tutto questo il Movimento 5 Stelle vorrebbe lasciarlo alle spalle perché ora “si parla dei prossimi dieci anni. È una sfida enorme”, un’operazione di ...

HuffPostItalia : M5s cerca un futuro migliore del (recente) passato - zazoomnews : Ecco i “facilitatori”: così il M5S cerca il rilancio. Alla presentazione anche Davide Casaleggio - #“facilitatori”… - zazoomblog : Ecco i “facilitatori”: così il M5S cerca il rilancio. Alla presentazione anche Davide Casaleggio - #“facilitatori”… -