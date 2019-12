19enne accoltella un amico e si butta in un lago | salvato

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di domenica 15 dicembre 2019) La notte scorsa, a Moscosi di Cingoli (Macerata), unhato unal torace ed è fuggito. Il giovane, sotto shock, si è poi messo in mezzo a una strada per tentare di farsi investire da un’auto di passaggio che, però, riesce a schivarlo. Dopodiché, ilha scavalcato la ringhiera di un ponte e si è gettato neldi Castreccioni. Alla fine, è stato recuperato in grave stato di ipotermia. Come raccontato dall’Ansa, i due amici erano usciti con altri ragazzi da un bar della zona, quando, per un diverbio, è scattata l’aggressione con un coltello nel parcheggio prima del ponte che attraversa il. LEGGI ANCHE: Ferrara, giovane massacra a pugni la nonna di 71 anni. Ilautore della coltellata è fuggito, piazzandosi in mezzo alla strada, ma un’ automobile lo ha solo sfiorato. Si è poi lanciato nele l’automobilista ha dato ...

