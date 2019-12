Visita al Santo Sepolcro per il nuovo console francese in Terra Santa

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un mese fa circa, nonostante la folla della Basilica della Risurrezione, il flusso ininterrotto dei pellegrini si è bloccato alcuni istanti. Arrivati da Porta di Giaffa, i Francescani della Custodia dihanno accompagnato ilGenerale di Francia René Trocaz per il suo ingresso al. Mentre la Custodia era già radicata in, il Sultano Solimano il Magnifico con il Trattato delle Capitolazioni del 1536, affidò alla Francia la protezione dei Luoghi Santi. Da quel momento in poi, la Custodia e la Francia hanno collaborato, ciascuno a suo modo, per la custodia dei luoghi santi e la protezione delle comunità cristiane locali. La Custodia ha ricevuto il sostegno di altre nazioni latine: Italia, Spagna e Belgio. Supporto che, insieme a quello, si ricorda in diverse circostanze durante l’anno. Ma la storia ha voluto che il...

