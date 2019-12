I regali di Natale per il vostro collega

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 14 dicembre 2019) Per ilgiocherellonePer ilirosoPer ilprecisinoPer ilstylishPer ilche perde tempoPer ilfreddolosoPer ilspiritosoPer ilamicoPer ilche sta andando in pensionePer ilche fa sempre il break caffèE così pure quest’anno ilsta arrivando. Ogni volta si cerca di correggere il tiro per non cadere nel consumismo più sfrenato, poi, nella realtà dei fatti, resistere alle tentazioni non è semplice. Ovunque ci sono proposte regalo, di ogni genere e tipo: sono sempre sempre più profilate, sempre più mirate, per il nonno, per la mamma, per l’amico del cuore, per lo zio. E pure per il. In fondo il nostro vicino di scrivania è la persona che vediamo di più durante il giorno, quella con cui condividiamo successi e sconforti quotidiani. Una vera convivenza, gomito a gomito. Tuttavia, secondo ...

juventusfc : Per te Natale è il momento ideale per allenarti ancora di più? ?????? Ecco i tuoi regali perfetti ??… - juventusfc : ?? E tu quale personaggio di Natale sei? ?? Fai il quiz - juventusfc : Atleta ??????? Buongustaio ????? Fanatico del Natale ?? Gamer ?? Giramondo ?? Influencer ?? Perfezionista dei regali ?? ?? C… -