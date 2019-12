Grande Fratello Vip | un vincitore di Amici e un tronista nel cast della quarta edizione?

Leggi la notizia su trendit

(Di sabato 14 dicembre 2019)Vip: dopo l’incetta di personaggi famosi over, da Barbara Alberti a Rita Rusic, da Michele Cucuzza ad Antonella Elia, da Aristide Malnati ad Antonio Zequila, da Adriana Volpe a Fabio Testi è giunto il momento dei giovani. Fino ad oggi l’unico nome uscito under 40 è quello di Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, e quello del modello Andre Denver. Loro e Pago, amato dal pubblico giovane di Canale 5 grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip, non bastano. E’ troppo poco. Per rinfoltire il gruppo dei giovani che varcheranno la casa delVip la produzione avrebbe contattato Paola Di Benedetto, Marco Carta e Ivan Gonzalez. Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin ed ex naufraga de L’Isola dei famosi, era già in predicato da questa estate, quando Oggi face il suo nome tra i papabili ...

