Un giocatore del Monza minacciato da uno scommettitore | “Se non perdi sei morto”

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sul Corriere Torino la notizia di un giro di scommesse nel quale si è trovato coinvolto anche un calciatore del. In veste di vittima. Lo scorso 30 settembre, a poche ore dalla sfida delcontro la Juventus under 23, girone A della Serie C, un calciatore delin ritiro ad Alessandria, riceve un messaggio Whatsapp: «Oggi devi perdere la partita… sappiamo tuo indirizzo e tutto… abbiamo scommesso 250 mila euro… ci sono albanesi e calabresi, avvisa tutta la difesa che la partita si deve perdere al 1000%». Altrimenti, sono guai: «Se per puro caso salta… ti puoi considerare un morto che cammina». Il calciatore non si lascia intimidire. La partita finisce 4-1 per i lombardi. Al termine, ilva dai carabinieri, accompagnato da un dirigente dele denuncia tutto, prove alla mano. Mostra loro gli screenshot delle minacce ricevute, contenenti anche le puntate sulla ...

