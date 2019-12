Stagista in un fast food porta l’ordinazione ad un cliente e quando capisce che ha difficoltà a mangiare da solo lo imbocca (Di venerdì 13 dicembre 2019) Una storia bellissima che vogliamo far conoscere quella di un ragazzo brasiliano di 17 anni, Wellington Bruno de Oliveira Sacramento, che abita nel quartiere di Sussuarana, a Salvador. Il ragazzo stava facendo la stage in un fast food e, quando ha portato l’ordinazione ad un cliente ha capito che l’uomo aveva grosse difficoltà a mangiare da solo per una disabilità. Senza pensarci due volte il ragazzo gli si è seduto accanto e lo ha imboccato facendogli gustare il pranzo in tutta tranquillità, sorridendogli e trattandolo con estrema dolcezza. Una ragazza che era al tavolo vicino ha visto ciò che stava accadendo, si è commossa e ha deciso di girare un video che poi è stato postato in rete. Il ragazzo non si è accorto di essere protagonista di un video e, quando il filmato ha cominciato a girare in rete e Bruno è diventato famoso per quel suo bellissimo gesto, è rimasto sorpreso e ha ...

Leggi la notizia su baritalianews

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Stagista fast