Pompei | presentazione del cd | “Gli Echi dell’Eterna bellezza”

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) –, un cd di musica da film ispirata ai tesori artistici dellaantica. Laè in programma a, domani venerdì 13 dicembre 2019, alle ore 11, nella Sala “Marianna De Fusco” del Comune (piazza Bartolo Longo, 36). Il progetto nasce dalla sinergia tra Nello Petrucci in qualità di produttore e direttore artistico, Alfonso Todisco in qualità di direttore d’orchestra dell’Artemus Ensemble; le musiche sono state realizzate da compositori affermati anche a livello internazionale, come Antonio Onorato, Pericle Odierna, Nicola Samale e Flavio Cuccurullo. L'articolodel cd:dell’Eternaproviene da Anteprima24.it.

