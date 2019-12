Luana Colussi casta da 5 anni | i retroscena sulla sua scelta

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La modella e conduttrice televisivaè stata ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Nel salotto quotidiano di Carmelita si sono toccati argomenti al quanto focosi e nell’ambito del dibattito laha rivelato alcunisua decisione di dire basta al sesso. Non è la prima volta chefa menzione di questa, ma in questa circostanza l’ex modella spiega le ragioni che si celano dietro. Condizione di castitàè stata inviata da Carmelita per raccontare la sua esperienza durante una puntata di Pomeriggio 5 in cui si è parlato di castità e astinenza sessuale. L’inizio del periodo di castità della Colucci coincide con la fine del suo matrimonio con Pierfrancesco, da cui ha divorziato 5fa. Ladiperò non così rara nel mondo dello showbiz. La conduttrice non fa che riempire una schiera ben nutrita ...

