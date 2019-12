Elezioni nel Regno Unito | Johnson parte favorito su Corbyn | ma la partita è aperta Si

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Oggi, 12 dicembre, si torna a votare nel. È la seconda volta in poco più di due anni da quando, nel giugno del 2017, Theresa May, al potere da circa un anno, scelse la via delleanticipate per tentare di aumentare la maggioranza in parlamento, svincolandosi così dal sostegno del partito Unionista irlandese (DUP). Oggi come allora, lo scopo è quello di ottenere un mandato più ampio per la Brexit e i numeri sufficienti in parlamento per far approvare l’accordo per l’uscita dall’Unione europea, attualmente prevista per il 31 gennaio 2020. Oggi come allora, inoltre, i conservatori scommettono sulle presunte debolezze del partito laburista e, in particolare, sull’antipatia di unadel Paese nei confronti del “radicale” Jeremy, considerato troppo socialista per poter piacere. Per la prima volta in quasi un secolo ...

sole24ore : Incognita Brexit sulle elezioni nel Regno Unito - s_parisi : Per rilanciare l’economia serve fiducia nel futuro, stabilità delle istituzioni, riforme strutturali per la produt… - GeopoliticalCen : RT @you_trend: ???? Giovedì il #RegnoUnito rinnoverà la Camera dei Comuni per la terza volta in meno di cinque anni. ?? Il nostro @lorepregl… -