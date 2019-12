Adidas e Prada | un connubio super fashion

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 12 dicembre 2019) E’ unquello nato dalla collaborazione trache ha dato vita alla speciale collezione in edizione limitataforLimited Edition. Si tratta di una linea esclusiva di 700 pezzi identificati da un numero di serie unico in vendita solo online sui siti die presso negoziselezionati in tutto il mondo. La collection, che vuole essere un omaggio ai classici senza tempo che trascendono le generazioni, contiene sneakers pensate e realizzate appositamente per le it girl più attente alle tendenze che vogliono affrontare con passo sicuro la vita metropolitana.forLimited Edition – Photo CourtesyE, date le premesse, il sodalizio tra le prestigiose griffe non poteva che iniziare con un tributo alle iconiche diOriginals, lestar lanciate nel 1969 e ancora oggi, cinquant’anni dopo la loro ...

