Video – Quando Ancelotti diceva | ”Vogliamo lottare per vincere il campionato”

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)affermava di poterper lo scudetto Carlonon è più l’allenatore del Napoli. Attraverso una nota ufficiale la società ha comunicato l’esonero a seguito del summit andato in scena tra ADL e l’ex tecnico partenopeo all’ombra dell’Hotel Vesuvio. In undello scorso 25, il mister di Reggiolo: ”Vogliamo e dobbiamoperil campionato”. Accennando un sorriso, pensando che l’epilogo probabilmente sarebbe stato diverso. Di seguito il filmato che lo ritrae particolarmente soddisfatto del lavoro svolto in estate. L'articolo: ”Vogliamoperil campionato” Calciomercato Napoli.

