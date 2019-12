UFFICIALE – Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Napoli Comunicato

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– L’ex tecnico rossonero giunge all’ombra del Vesuvio. E’ ildelAttraverso uncomparso sul proprio sito web, ilha ufficializzato l’ingaggio di. L’ex tecnico rossonero con cui sono stati avviati i contatti già da diverse settimana. Potrà ora iniziare il suo lavoro all’ombra del Vesuvio. Per Ancelotti sono stati decisivi i mancati risultati in Serie A. Ora in casasi apre uncapitolo, cercando di voltare pagina rispetto a quanto accaduto negli ultimi mesi. Inammissibile per una squadra che deve ambire ad alti livelli. Ilintegrale comparso sul sitodel“Benvenuto Ringhio“. Aurelio De Laurentiis introduce la prima conferenza stampa deltecnicofacendo da padrone di casa. Il Presidente ci tiene prima a ...

MCriscitiello : SAN GENNARO PENSACI TU #Gattuso #sportitaliamercato #AncelottiOut #ufficiale @tvdellosport - UEFAcom_it : UFFICIALE ?? Gennaro Gattuso è il nuovo tecnico del Napoli ?? #UCL | @sscnapoli - Notiziedi_it : UFFICIALE | Napoli, telenovela finita: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore degli azzurri -